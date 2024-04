Polizei stoppt Raser mit 249 km/h auf der Südosttangente

Auch am Wochenende Osterwochenende ging die Polizei rigoros gegen Raser vor. In Wien wurde ein 20-Jähriger auf der Südosttangente mit 249 km/h gestoppt. Der junge Mann musste nicht nur seinen Führerschein, sondern auch sein Fahrzeug abgeben.Möglich macht diese die am 1. März in Kraft getretene 34. Novelle der Straßenverkehrsordnung. Die Behörden können nun bei erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitungen die Fahrzeuge der Lenker beschlagnahmen.

Dafür muss im Ortsgebiet die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 80 km/h und außerorts um 90 km/h überschritten werden. Seit Inkrafttreten des neuen Raser-Gesetzes wurden insgesamt 16 Fahrzeuge abgenommen. Trauriger Spitzenreiter dieser Bilanz ist Niederösterreich, – dort gelang es der Polizei bisher sechs Lenker zu stoppen. Auch in Tirol gingen der Polizei bisher drei Raser ins Netz. Alleine am Osterwochenende wurden zwei Männer mit mehr als 125 km/h im Ortsgebiet gestoppt und mussten ihr Fahrzeug abgebe

