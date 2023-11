Polizei rüstet sich für Krawall-Nacht in Wien

Es waren erschreckende Bilder aus dem Sonnwendviertel, die 2022 von Leserreportern aufgenommen wurden. Eine Gruppe junger Männer, die schreiend durch das Sonnwendviertel zog, einer der Männer zog dabei eine Waffe, schoss in die Luft und schrie"Allahu Akbar" ("Gott ist groß" auf Arabisch). Die Szenen erinnerten die verängstigten Anrainer an Kriegsschauplätze. Passiert sind sie allerdings mitten in Wien-Favoriten.

Sachbeschädigungen und Böller seien kein Spaß und werden mit aller Konsequenz bestraft. Auch schnelle Interventionsgruppen wie die WEGA, Cobra und die Diensthundeeinheit werden verstärkt eingesetzt sein.

Polizei sieht sich für Halloween-Nacht gewappnetIn Linz kam es am 31. Oktober vergangenes Jahr zu Gewalt und Ausschreitungen. Laut dem Innenministerium gibt es derzeit keine Hinweise darauf, dass sich solche Krawalle heute Nacht wiederholen könnte. Man erwarte eine „normale Fortgeh-Nacht“. Dennoch sei die Polizei auf alle Eventualitäten vorbereitet mit verstärkter Präsenz im Einsatz. Weiterlesen ⮕

Wiener Polizei stockt Kräfte für Halloween-Nacht aufDie Wiener Polizei wird für die bevorstehende Halloween-Nacht mit zusätzlichen zivilen und uniformierten Kräften im Einsatz sein. Das erklärte die Landespolizeidirektion auf APA-Anfrage. Weiterlesen ⮕

Fahrraddiebstahl in Wien: Polizei veröffentlicht Bilder von sichergestellten FahrrädernEin 46-jähriger Ungar und ein 50-jähriger Slowake wurden festgenommen, nachdem sie im Zeitraum von Jänner 2021 bis September 2023 in Wien und Niederösterreich mehr als 50 Fahrräder gestohlen hatten. Die Polizei hat nun Bilder der sichergestellten Fahrräder veröffentlicht und bittet um Hinweise. Weiterlesen ⮕

Keine Entlassung: Kranker durfte in der Nacht feiernEin You-Tube-Video zeigte einen für die Arbeit krankgeschriebenen Mann bei einer Party. Seinen Job darf der öffentlich Bedienstete trotzdem behalten. Weiterlesen ⮕

Polizei fasste junge Räuber, die in Hollabrunn ihr Unwesen triebenDie Hollabrunner Polizei hat vier verdächtigen Jugendliche ausgeforscht, die in der Gschmeidlerstraße ihr Unwesen trieben. Einem Jugendlichen wurde Kleidung abgenommen. Ein Versuch, Bargeld zu rauben, scheiterte. Weiterlesen ⮕

Café Caché: Neues Lokal in Wien FünfhausLisa Machian eröffnet mit ihrem Mann Arnaud Champetier das Café Caché in Wien Fünfhaus. Das Lokal war zuvor als Café Z bekannt und wurde von Christa Ziegelböck geführt. Weiterlesen ⮕