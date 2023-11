– Polizei nennt schockierende Details

Mord-Alarm in der Tiroler Gemeinde Itter (Bezirk Kitzbühel)! Am Dienstagabend wurde in einer Wohnung die Leiche eines 36-Jährigen entdeckt. Die Eltern des Mannes hatten die blutüberströmte Leiche entdeckt und umgehend Alarm geschlagen. Bereits am Tatort äußerten die Ermittler den Verdacht, dass der Mann Opfer eines Gewaltverbrechens wurde.! Am Dienstag (31. Oktober 2023) gegen 18.

Ob die Beamten bereits einem möglichen Täter auf der Spur ist, ist bisher nicht bekannt. Aus ermittlungstaktischen Gründen wurden seitens der Polizei am Mittwoch keine weiteren Details bekannt gegeben. Am Feiertag wurden seitens der Ermittler bereits erste Befragungen durchgeführt.

