Polizei lädt Gmünder Bevölkerung zu Kaffeeplausch ein

Willibald Schindl von der Polizeiinspektion Gmünd, Harald Winkler, Vizebürgermeister Hubert Hauer, Irene Pelz, Gerhard Lintner sowie Peter Haumer und René Schreiber von der Stadtpolizei Gmünd beim entspannten Kaffeeplausch.Zum unkomplizierten Austausch auf „neutralem Boden“ lud die Polizei die Gmünder Bevölkerung am 24. Oktober in das Gemeindeamt ein.

Ziel dieser Aktion ist es, durch entsprechendes Networking zwischen Bevölkerung und Polizei das nahe Lebensumfeld sicherer, besser und lebenswerter zu machen, wobei die Polizei aufgrund verschiedener Bestimmungen nicht immer und überall helfen kann. headtopics.com

