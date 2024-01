Politische Rollentausch in Österreich

Die ÖVP ist plötzlich für eine Liveübertragung von U-Ausschüssen, die SPÖ kämpft neuerdings für Oppositionsrechte und Grüne, Neos und FPÖ bringen Verständnis für Regierende auf – was ein politischer Rollentausch alles bewirken kann.Die Opposition hat nur wenige wirklich mächtige Tools, mit denen sie die Regierung kontrollieren oder ihr zumindest ordentlich auf die Nerven gehen kann. Eines davon sind parlamentarische Anfragen.

Abgeordnete haben das Recht, jeden Minister mit schriftlichen Fragen zu Vorgängen in seinem Ressort einzudecken. Binnen zwei Monaten müssen Antworten folgen. Über diese Fragenkataloge wurden bereits Ministeriums-Aufträge für Parteifreunde öffentlich, Kosten für Charterflüge und die Summen, die in die Eigen-PR der Regierung flossen. Knapp über 1000 parlamentarische Anfragen richteten die Abgeordneten seit Beginn der aktuellen Legislaturperiode an die Mitglieder der türkis-grünen Bundesregierun





profilonline » / 🏆 1. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Hochwasser in Mitteleuropa:Überflutungen und Stromausfälle: Das sind die Prognosen für ÖsterreichIn Mitteleuropa kommt das Wetter nicht zur Ruhe. Niedersachsen ist besonders betroffen. Braunschweig bereitet sich auf eine Flutwelle vor. Auch in Österreich sind kleinräumige Überflutungen möglich.

Herkunft: kleinezeitung - 🏆 6. / 63 Weiterlesen »

Die besten Bücher 2023: Unsere Empfehlungen für die WeihnachtszeitVon gewitzten Frauen und eisernen Adligen, wohlerzogenen Gaunern, despotischen Lehrern, Nazi-Gattinnen und Überlebenskünstlern: Diese Bücher haben wir heuer wirklich mit Begeisterung gelesen.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Die letzten neun Monate: Was die Regierung noch umsetzen willBodenschutz, die virtuelle Ordination und Arbeitskräfte-Rekrutierung: Einige Regierungsmitglieder haben für 2024 noch große Pläne, viel Zeit bleibt ihnen aber nicht mehr. Was haben sie konkret vor? Ein Rundruf.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Die EU und die Auflösung der NationalstaatenDer Autor und Essayist Robert Menasse hält die Auflösung der Nationalstaaten für unausweichlich und die EU für ein avantgardistisches Projekt, dem leider nur eine Katastrophe weiterhelfen kann.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Landeshauptmann Erwin Pröll blickt auf politische Karriere zurück und präsentiert BuchLandeshauptmann Erwin Pröll hat am 24. Dezember seinen 77. Geburtstag gefeiert. Im NÖN-Talk der Woche blickt er auf seine politische Karriere zurück, erklärt was die Intention hinter seinem neuen Buch „Vertrauensfragen“ ist und gibt seinen ganz persönlichen Ausblick auf Wahljahr 2024.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Österreich sagt jetzt Schlepper-Mafia den Kampf anInsgesamt 20 EU-Länder haben in Rom eine Deklaration im Kampf gegen die Schleppermafia unterzeichnet. Europol, Eurojust und FRONTEX unterstützen.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »