Polen wartet: Tusk will regieren, Präsident Duda bremst

Doch dafür benötigt Tusk zunächst den Auftrag von Präsident Andrzej Duda: Dieser will sich aber Zeit lassen.Nach dem Wahlerfolg des Oppositionsbündnisses soll das neue Parlament am 13. November zu seiner konstituierenden Sitzung zusammenkommen. Das sei der Tag, nach dem die laufende Legislaturperiode zu Ende gehe, sagte Duda am Donnerstag in Warschau.

Bei der Wahl am 15. Oktober hatte die oppositionelle liberalkonservative Bürgerkoalition (KO) von Tusk gemeinsam mit zwei weiteren Oppositionsparteien, dem konservativen Dritten Weg und dem Linksbündnis Lewica, eine deutliche Mehrheit der Sitze errungen.

Der 66-jährige Tusk war schon von 2007 bis 2014 Polens Regierungschef. Die seit 2015 regierende PiS war aus der Wahl zwar als stärkste politische Kraft hervorgegangen, sie verfehlte aber die absolute Mehrheit und hat keinen passenden Koalitionspartner.Duda war am Dienstag und Mittwoch mit Vertretern aller Parteien zusammengetroffen. Nach seiner Darstellung gibt es „zwei ernsthafte Kandidaten“, sagte Duda. headtopics.com

Die Verfassung gebe ihm Zeit für seine Entscheidung, betonte Duda. „Das ist eine neue Situation.“ Es habe noch nie eine Situation gegeben, in der eine Partei gewonnen habe und die anderen behaupteten, sie hätten die Mehrheit. Oppositionspolitiker in Warschau hatten nach der Wahl mehrfach die Befürchtung geäußert, der Präsident könnte den Wechsel verzögern, um der PiS noch ein oder zwei weitere Monate an der Macht zu ermöglichen.

„Ich bin der designierte Regierungschef der Opposition und wenn ich meine Regierung bekomme, dann werde ich schnelle Maßnahmen einleiten, damit die ersten Zahlungen schon im Dezember gemacht werden können“, sagte Tusk in Brüssel. headtopics.com

Mit der bisherigen PiS-Regierung hatte sich die EU jahrelang einen erbitterten Streit über die Rechtsstaatlichkeit geliefert. Allein 35 Milliarden Euro aus dem europäischen Coronavirus-Aufbaufonds für Polen sind deshalb eingefroren. Mit Regionalfördermitteln stehen nach Angaben aus dem Europaparlament sogar mehr als 100 Milliarden Euro auf dem Spiel.Nicht alle Bilder konnten vollständig geladen werden.

