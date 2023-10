Poker: Millionen-Jackpot für Ex-Fußball-Profi aus St. Pölten

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

ario Mosböck hatte die große Karriere auf dem grünen Rasen im Visier. Dann hängte er die Fußballschuhe an den Nagel. Jetzt sorgt er am Pokertisch für Furore. Mit 23 Jahren beendete der St. Pöltner Mario Mosböck nach nur zwei Bundes- und 16 Zweitliga-Spielen für den SKN St. Pölten seine Kicker-Karriere. „Weil mir letztendlich der Spaß abhanden gekommen ist“, so der heute 27-Jährige. Den fand er dann beim Pokern. Und deshalb jagt er dem runden Leder heute nur mehr ab und zu hobbymäßig beim SV Ratzersdorf hinterher. Sein zu Hause ist jetzt der Filztisch. Und dort startet er gerade richtig durch.

Bei einem der größten Poker-Turniere des Jahres, dem Triton Super High Rollers in Monte-Carlo stürmte er regelrecht ins Finale, genannt Heads-up. Dort traf er auf den US-Amerikaner Dan Smith, einem der angesehensten und erfolgreichsten Spieler der Welt. Immerhin hat der schon fast 50 Millionen an Preisgeldern eingespielt. Lange Zeit drückte der St. Pöltner dem Turnier den Stempel auf. Letztendlich musste er sich dem Routinier dann leider geschlagen geben. headtopics.com

