Plötzliche Windböe: Radler am Achensee prallte gegen Straßenböschung

Gegen 13.45 Uhr wurde er kurz vor der Mautstelle von Eben am Achensee von einer seitlichen Windböe erfasst und über den rechten Fahrbahnrad hinaus abgedrängt.

Der Deutsche kam dabei zu Sturz und prallte gegen die Straßenböschung. Wie die Polizei berichtet, hielt ein nachfahrender Zeuge sofort an und leistete Erste-Hilfe. Der Mann hatte sich eine schwere Kopfverletzung und eine Beinverletzung zugezogen. Mit dem Rettungshubschrauber wurde in das Krankenhaus nach Murnau geflogen.

Tirol: Buchauer Alm in Murach am Achensee wurde ein Raub der FlammenMAURACH AM ACHENSEE (TIROL): Am 27. Oktober 2023 kam es gegen 16:15 Uhr zu einem Brandgeschehen auf einer Alm im Gemeindegebiet von Maurach am Achensee im Bezirk Schwaz. Laut Zeugenaussagen brach der Brand in der Küche aus und breitete sich in Folge über den Kamin auf das Hausdach aus. Weiterlesen ⮕

Erste Liga-Saisonpleite für Sturm - Heim-0:1 gegen AustriaSturm Graz hat am Sonntag die erste Saisonniederlage in der Fußball-Bundesliga kassiert. Der Tabellenführer verlor daheim gegen die Wiener Austria 0:1 und liegt damit nur noch einen Punkt vor Titelverteidiger Red Bull Salzburg, der bereits am Samstag gegen Altach 3:0 gewann. Weiterlesen ⮕

