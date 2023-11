Planungsauftrag für Wanger Kindergartenzubau vergeben

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Bis zum Herbst 2024 soll der derzeit dreigruppige Wanger Kindergarten auf vier Gruppen aufgestockt werden.

„Wir gehen aktuell von laut Baumeister Vonwald geschätzten Baukosten von rund 500.000 Euro für den eingruppigen Zubau aus. Damit sind wir doch um einiges billiger, als wir noch beim Grundsatzbeschluss im September befürchtet haben“, freut sich Bürgermeister Franz Sonnleitner. Heuer soll noch die Detailplanung über die Bühne gehen.

