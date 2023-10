Pläne im Hause Karasek: Ein ganzes Museum für „Zugspitz“ & Co.

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

eit Längerem hegt der Gmünder Unternehmer Kurt Karasek Gedanken rund um ein Waldviertler Skimuseum. Erste Vorarbeiten sind nun im Gange. Und: Er sucht noch nach Skiern mit Geschichte(n). Mit einem Einkehrschwung war nicht zu rechnen. Doch ein kleines Schild mit der Aufschrift „Après Ski Party – here daily“ verspricht viel. Die Temperaturen zu warm, der Schnee nicht vorhanden, auch der Ort passt nicht. Nur die Skier, die wären da. Und sie sollen es auch bleiben: Der Gmünder Unternehmer Kurt Karasek ist gerade dabei, endlich das umzusetzen, was er schon lange als Idee mit ihm herumträgt. Nämlich ein Skimuseum.

Jüngere Generationen verbinden Karasek eher nur mehr mit dem Skiservice, oder höchstens mit dem Händler, der ihnen die ersten eigenen Skier beschert hat. Aber ältere Generationen wissen noch, dass es Kurt Karaseks Großvater war, der ihnen die ersten eigenen Skierhat. Dieser besondere Teil Familiengeschichte und auch Wissenswertes und Anekdoten rund um Skifahren in Gmünd und im Waldviertel will Kurt Karasek in sein Skimuseum einfließen lassen. headtopics.com

Dokumentiert ist darauf zum Beispiel ein Skisport-Event in der Blockheide in den 1930er Jahren, Karasek: „Das weiß ja keiner, dass sowas einmal in der Blockheide stattgefunden hat.“ Oder sein Vater Rudolf beim Besuch von Fachmessen. „Wenn wir unterwegs waren, wurde er immer erkannt und auf unsere „Zugspitz-Skier angesprochen“, erzählt Kurt Karasek.

