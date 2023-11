Pkw übersehen: Großer Schaden und ein leicht Verletzter

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Die beiden Unfallfahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß schwer beschädigt. Sie wurden von der Feuerwehr Zwettl geborgen.

estern am frühen Abend kam es nach der Umfahrung Zwettl von Merzenstein Richtung Rastenfeld (LB38) bei der Abfahrt Zwettl zur Weitraer Straße auf der Kreuzung zu einem Zusammenstoß zweier Pkw. Dabei wurde ein 18-jähriger Lenker leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden.

Gestern Abend (31. Okt., gegen 17.40 Uhr) kam es zu einem Zusammenstoß zweier Pkw mit schwerem Sachschaden und einem Leichtverletzten. Laut Bezirkspolizeikommando Zwettl fuhr ein 61-jähriger Mann aus Zwettl auf der Umfahrung Zwettl (LB38) von Merzenstein in Richtung Rastenfeld. Auf Rampe 3 fuhr er von der Umfahrungsstraße ab und wollte auf der Kreuzung zur L71 links in Richtung Zwettl abbiegen. headtopics.com

Zur selben Zeit lenkte ein 18-Jähriger auf der L71 seinen Pkw aus Zwettl kommend in Richtung Jagenbach. Auch er war alleine unterwegs, angegurtet und hatte das Abblendlicht eingeschaltet. Der 61-Jährige, der gegenüber dem Querverkehr auf der L 71 nachrangig (Stopptafel) war, übersah laut Polizei den Pkw des 18-Jährigen, fuhr in die Kreuzung ein und stieß mit seinem Pkw frontal gegen den rechte Seite (vorderer Kotflügel) des Pkw des 18-Jährigen.

Die mit den Unfalllenkern durchgeführten Alkomattests verliefen negativ. Die zwei Unfallfahrzeuge wurden schwer beschädigt. Nachdem die Unfallstelle durch die Polizei Zwettl aufgenommen war, konnte die Feuerwehr mit der Fahrzeugbergung beginnen. Mittels Kran von WLFA-K Zwettl wurden beide Fahrzeuge geborgen und anschließend gesichert abgestellt. Die Fahrbahn wurde durch die Feuerwehrmitglieder gereinigt und die ausgeflossenen Betriebsmittel mittels Ölbindemittel gebunden. headtopics.com

