Pkw stürzt mit schlafendem Mädchen (17) in Fluss

In der Nacht auf den 29. Oktober ist ein Auto mit einer darin schlafenden Jugendlichen in der Seeboden in das kalte Wasser der Lieser gestürzt. Die 17-Jährige hatte mit ihrem Freund (18), beide aus dem Bezirk Spittal, eine Disco besuchen wollen. Der Jugendliche hatte seinen Pkw dann auf dem Parkplatz mit dem Heck zur Böschung des Flusses abgestellt.

Gegen 01.30 Uhr setzte sich der Pkw aus bisher unbekannter Ursache auf dem leicht abschüssigen Parkplatz in Bewegung und rollte rückwärts über die Böschung in die Lieser.Am Parkplatz befanden sich zu diesem Zeitpunkt rund 20-25 Personen, die der jungen Frau unverzüglich zu Hilfe eilten und sie aus dem Fahrzeug bargen. Die 17-Jährige blieb ersten Erkenntnissen nach unverletzt, erlitt jedoch einen Schock.

