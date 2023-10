Pioneers Vorarlberg gewinnen enges Spiel gegen Rekordmeister KAC

Für die Bemer Pioneers Vorarlberg wartete mit dem Heimspiel gegen Rekordmeister KAC bereits das dritte Spiel seit Mittwoch, erneut ging es gegen eines der Top-Teams der Liga. Den Kärntner gelangen zuletzt vier Siege in Folge und damit der Sprung auf Tabellenplatz vier.

Enge Partie in Feldkirch Das erste Drittel verlief ausgeglichen, sowohl auf dem Eis, wie auch auf der Anzeigetafel. Witting brachte die Gäste früh in Front (3.), van Nes besorgte in Überzahl den Ausgleich (9.). Zuvor hatte Lacroix einen Penalty für die Hausherren nicht verwerten können.

Im Mittelabschnitt fielen keine weiteren Treffer, zumindest keine, die auch zählten. Denn der KAC ging vermeintlich ein zweites Mal an diesem Abend in Führung, nach Challenge von Dylan Stanley und der Betrachtung der Bilder zählte das Tor aufgrund eines hohen Stocks nicht. headtopics.com

Da beiden Teams auch im dritten Drittel kein Treffer gelang, blieb es auch nach 60 Minuten beim 1:1 und es ging in die Overtime. In dieser Verlängerung hatten sowohl Nick Pastujov als auch Lukas Haudum jeweils den Sieg für ihr Team auf dem Schläger, der Puck fand aber nicht den Weg hinter die Linie.

Im Penaltyschießen trafen schließlich Owre und Nick Pastujov und entschieden die Partie zu Gunsten der Bemer Pioneers Vorarlberg. Damit konnte auch der zweite Spitzenclub aus Kärnten in der Vorarlberghalle besiegt werden, knapp 2.000 Zuschauer waren bei diesem spannenden Duell live mit dabei. headtopics.com

Bemer Pioneers Vorarlberg besiegen KAC im PenaltyschießenDie Bemer Pioneers Vorarlberg gewinnen ihr Heimspiel gegen den Rekordmeister KAC im Penaltyschießen. Nach einem ausgeglichenen Spielverlauf endete die reguläre Spielzeit mit einem 1:1-Unentschieden. Weiterlesen ⮕

Pioneers verlieren Westderby gegen Innsbrucker HaienNach einem umkämpften Spiel verlieren die Pioneers Vorarlberg gegen die Innsbrucker Haien mit 4:3. Trotz einer zwischenzeitlichen Führung konnten die Pioneers das Spiel nicht für sich entscheiden. Weiterlesen ⮕

Pioneers erleiden knappe Niederlage gegen Innsbrucker HaienNach einem umkämpften Spiel verlieren die Pioneers Vorarlberg knapp mit 4:3 gegen die Innsbrucker Haien. Trotz einer zwischenzeitlichen Führung drehen die Hausherren das Spiel in den letzten Sekunden. Weiterlesen ⮕

Straftaten in ganz Vorarlberg: Polizei nimmt verdächtiges Paar festIn letzter Zeit kam es in Vorarlberg immer wieder zu Diebstählen aus Autos und damit zusammenhängend diversen anderen Delikten, die jetzt von der Polizei Feldkirch vermutlich geklärt werden konnten. Weiterlesen ⮕

Österreich gewinnt das Nations League Spiel gegen Portugal mit 2:1Vor 4.800 Zuschauern in Altach feiern die rot-weiß-roten Frauen einen knappen Erfolg. Weiterlesen ⮕

Remis im Spiel zwischen Rapid und LASKIm Spiel zwischen Rapid und LASK endete die Partie mit einem 3:3-Unentschieden. Rapid bleibt weiterhin erfolglos. Weiterlesen ⮕