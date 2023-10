Pioneers erleiden knappe Niederlage gegen Innsbrucker Haien

Nach dem überragenden Sieg im Heimspiel gegen den Villacher SV gastierten die Pioneers Vorarlberg heute zum Westderby bei den Innsbrucker Haien. Und die Zuseher bekamen einiges geboten. Bereits nach fünf Minuten ging Innsbruck nach Shaw-Vorarbeit durch Green in Führung. In einem umkämpften Duell schenkten sich beide Mannschaften nicht viel und die Pioneers kamen in der 17. Minute durch Van Nes zum 1:1.

Duell mit viel Tempo Der zweite Abschnitt begann mit einem Highlight für das Publikum, denn Lacroix, Bär und Krogsgaard lieferten sich ein kleines Duell mit den Fäusten. Im folgenden Powerplay konnten die Pioneers keinen Treffer erzielen und so waren es die Haie, die in der 31. Minute durch Peeters mit 2:1 in Führung gingen. Doch die Pioneers drehten das Spiel durch zwei Treffer (33./38) noch vor der zweiten Pause.

Im dritten Drittel verpassten die Gäste aus dem Ländle die Vorentscheidung in Überzahl und das sollte sich rächen. Denn den Hausherren gelang nicht nur der Ausgleich durch Halbert (51.) sondern in den letzten Sekunden auch noch der Lucky-Punch zum 4:3. Dadurch kassierten die Pioneers nach dem Sieg gegen Villach wieder einen kleinen Rückschlag. Weiter gehts am Sonntag mit dem Heimspiel gegen den KAC. headtopics.com

Weiterlesen:

Vorarlberg »

Pioneers verlieren Westderby gegen Innsbrucker HaienNach einem umkämpften Spiel verlieren die Pioneers Vorarlberg gegen die Innsbrucker Haien mit 4:3. Trotz einer zwischenzeitlichen Führung konnten die Pioneers das Spiel nicht für sich entscheiden. Weiterlesen ⮕

Start-up „Ugly Fruits“: Junge Innsbrucker retten „hässliche“ Früchte„Ugly Fruits“ ist ein Innsbrucker Start-up, das aus frischem, aber unschönem Obst und Gemüse Smoothies herstellt. Weiterlesen ⮕

Klimaprotest am Nationalfeiertag: Straße zum Innsbrucker Flughafen blockiertAktivisten und Aktivistinnen der „Letzten Generation“ sorgen am Nationalfeiertag für Verkehrsbehinderungen in Innsbruck. Mehrere Personen blockieren derzeit die Zufahrt zum Flughafen. Weiterlesen ⮕

Schleinbach: Zwei Frauen und das Spiel mit der WirklichkeitZwei Frauen, Geschichten und das Spiel mit der Wirklichkeit: Die Schleinbacherin Ulrike Winkler-Hermaden präsentiert ihr neues Buch „Seemann spricht“. Weiterlesen ⮕

Der Meistercup als „Beiwagerl“Erstmals seit acht Jahren hat Dobersberg wieder ein Cup-Spiel vor der Brust. Weiterlesen ⮕

Retz gewinnt gegen Langenrohr mit 2:1Retz gewinnt das Spiel gegen Langenrohr mit 2:1, obwohl die Gäste besser waren und gute Möglichkeiten hatten. Weiterlesen ⮕