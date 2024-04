Pick-Up-Artists: Eine Anleitung zur sexuellen Belästigung?

Im vergangenen Jahr habe ich ein seltsames Experiment gewagt und mich bei einem sogenannten Pick-Up-Artist beworben. Diese Männer bieten Coachings an, in denen sie anderen Männern beibringen, wie sie mit manipulativen Tricks möglichst viele Frauen verführen können.

Die Teilnahme an solchen Kursen ist oft sehr teuer. In diesem Artikel berichte ich von meinen Erfahrungen und gebe Einblicke in diese fragwürdige Szene.

