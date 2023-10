Phishing & Co: Cybercrime Helpline half über 800 Opfern

Eine in Europa einzigartige Initiative der Stadt Wien feiert am Nationalfeiertag ihr einjähriges Bestehen: Die Cybercrime-Helpline ist seit Oktober 2022 in Betrieb. Mit der Erstanlaufstelle widmet sich die Stadt dem steigenden Phänomen der Internet-Kriminalität und hilft mit kostenlosen Erstinformationen und der Vermittlung an die jeweils geeignete, professionelle Beratungsstelle.

➤Die Cybercrime Helpline ist unter der Telefonnummer 01 4000-4006 von Montag bis Freitag (werktags) von 7.30 bis 17 Uhr erreichbar.Die Anrufer-Auswertung des ersten Jahres zeichnet auch ein detailliertes Bild der Hintergründe für die Anrufe bei der Helpline: In 51 Prozent der Fälle war Cyber-Betrug Anlass des Beratungsgesprächs, dazu zählt insbesondere der Verlust von Geld und Daten im Netz.

"Durch neue technische Möglichkeiten wie künstlicher Intelligenz und Deepfakes werden Betrugsmaschen im Netz immer schwieriger zu erkennen. Mit der Cybercrime Helpline steht die Stadt Wien Betroffenen nicht nur erstberatend zur Seite, sondern verweist auch an die passenden Beratungsstellen. headtopics.com

Im Zug nach St. Pölten wurde trotz Aufhebung der Maskenpflicht auf die Maske hingewiesen."Und wer keine hat zahlt 40€", ärgert sich ein Mann.20.10.2023: Killer zog Blutspur durch Wien – nun sprechen Zeugen.18.10.2023: ORF-Wolf zerlegt Gewesslers neues Gesetz knallhart.ihre Brieftasche zu Hause vergessen hat, konnte sie an einer Tankstelle in NÖ nicht tanken. Nun soll sie dafür 300 € bezahlen.

Kalte Dusche für einen Donaustädter: Der Wiener erhielt eine horrende Energie-Abrechnung und sollte allein für Wasser über 46.000 Euro überweisen.09.10.2023: Nach dieser Umfrage brauchen Wiener Parteien ein Bier. headtopics.com

Ein Punkrocker nimmt den etablierten Parteien die Schaumkrone vom Bier. Auch die FPÖ hat süffige Werte. Wie das sein kann –In Wien-Floridsdorf wurden vier Personen auf offener Straße angeschossen. Die Täter flohen in Autos, die Polizei nahm bisher vier Verdächtige fest.06.10.2023: Mordalarm! Pflegerin soll 82-Jährigen erstochen haben.Ärger für Oswald G.: Er lebt seit vielen Jahren in Loosdorf, war in St. Pölten nebengemeldet.

Weiterlesen:

Heute_at »

Cybercrime-Helpline der Stadt Wien: 800 Fälle im ersten JahrEtwa mehr als die Hälfte der Anrufe erfolgte wegen Onlinebetrugs, mehr als zehn Prozent wegen Phishings. Weiterlesen ⮕

Wiener Cybercrime-Beratung behandelte 800 BetrugsfälleVor einem Jahr wurde in Wien eine Cybercrime-Hotline eingeführt, die als erste Anlaufstelle für Fälle von Online-Kriminalität fungiert. Weiterlesen ⮕

Neuer Wohn-Bonus könnte dir 800 Euro im Jahr bringenSchon 22 Prozent der Österreicher sind durch hohe Wohnkosten finanziell schwer belastet. Jetzt werden Rufe nach einem neuen Wohnbonus laut. Weiterlesen ⮕

Dramatische Studie – Jugendliche sehen Zukunft schwarzTeuerungen, Klimawandel, Energiekrise und Krieg wirken sich sehr stark auf 16- bis 29-Jährige aus. Das zeigt eine Studie mit 800 Befragten. Weiterlesen ⮕

US-Staat Maine: Mann erschoss mindestens 22 MenschenDie Lokalzeitung 'Sun Journal' berichtete von drei Tatorten: einem Bowlingcenter, einem Restaurant und einem Walmart-Vertriebszentrum. Weiterlesen ⮕

Schüsse in US-Staat Maine: Mindestens 22 Tote, bis zu 60 VerletzteEine Lokalzeitung berichtete von drei Tatorten: einem Bowlingcenter, einem Restaurant und einem Walmart-Vertriebszentrum. Der Schütze ist laut Polizei noch auf freiem Fuß. Weiterlesen ⮕