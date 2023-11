Pflichtsieg: Rapid nach einem 5:1 im Amstetten im Viertelfinale

stellte sein Team an mehreren Ecken um. Burgstaller, der schon nach dem LASK-Spiel ankündigte, dass er eine Pause braucht, war gar nicht im Kader. Für ihn stürmte Mayulu. Anstelle von Hofmann kam Sollbauer zu seinem ersten Einsatz seit Anfang September. Der Kärntner war seither nicht einmal mehr im Kader. Und statt Auer durfte Moormann ran.Es war in der dritten Cup-Partie bereits sein viertes Tor in dieser Saison.

Nach dem Erfolg herrscht in Hütteldorf am Donnerstag eine Allerseelenruhe und kann sich das Team um Trainer Barisic auf das Sonntag-Spiel in Altach vorbereiten.