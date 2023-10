Pfefferspray-Räuber (34) von Tulln von Polizei gefasst

Ermittlungserfolg für die Exekutive: Am 3. Februar 2023 hatte ein Unbekannter an der Kassa eines Supermarktes in Tulln ohne Vorwarnung einen Pfefferspray gezückt und der Kassierin Reizgas ins Gesicht geschleudert.

Nach umfangreichen Ermittlungen konnte die Polizei einen 34-jährigen Rumänen ausforschen, diesen am 14. Oktober in dessen Heimat festnehmen. Der Verdächtige wurde schließlich am 25. Oktober in die Justizanstalt St. Pölten überstellt.27.10.2023:"Keine Perspektive auf Frieden": So steht es um Ukraine.24.10.2023: Red-Bull-Fans buhten Verstappen bei Siegerehrung aus.

Im Zug nach St. Pölten wurde trotz Aufhebung der Maskenpflicht auf die Maske hingewiesen."Und wer keine hat zahlt 40€", ärgert sich ein Mann.20.10.2023: Killer zog Blutspur durch Wien – nun sprechen Zeugen.18.10.2023: ORF-Wolf zerlegt Gewesslers neues Gesetz knallhart.ihre Brieftasche zu Hause vergessen hat, konnte sie an einer Tankstelle in NÖ nicht tanken. Nun soll sie dafür 300 € bezahlen. headtopics.com

Ein Punkrocker nimmt den etablierten Parteien die Schaumkrone vom Bier. Auch die FPÖ hat süffige Werte. Wie das sein kann –In Wien-Floridsdorf wurden vier Personen auf offener Straße angeschossen. Die Täter flohen in Autos, die Polizei nahm bisher vier Verdächtige fest.06.10.2023: Mordalarm! Pflegerin soll 82-Jährigen erstochen haben.Ärger für Oswald G.: Er lebt seit vielen Jahren in Loosdorf, war in St. Pölten nebengemeldet.

Der ungewöhnlich warme September bringt 2023 weiter auf Rekordkurs: Es wird eines der heißesten Jahre, die in Österreich je gemessen wurden.15.09.2023: Falscher Kevin saß zwei Monate unschuldig im Häfn.Österreichs bekannteste Klima-KIeberin musste in Deutschland in Haft. Jetzt schildert Anja Windl ihre Zeit im Häfn – und was das mit ihr gemacht hat.Neue Corona-Variante da – Experte spricht jetzt Klartext. headtopics.com

Grazer Räuber attackierte Opfer mit Pfefferspray, Jugendliche schritten einDie Jugendliche nahmen dem Täter das geraubte Mobiltelefon wieder ab. Der Verdächtige entkam, eine Fahndung blieb erfolglos. Weiterlesen ⮕

Täter benutzte Pfefferspray:Jugendliche zeigen Zivilcourage und nehmen Dieb gestohlenes Handy wegIm Grazer Bezirk Lend wurde am Freitagabend ein 25-Jähriger beraubt. Jugendliche bewiesen Zivilcourage. Weiterlesen ⮕

Rekordzahl von Touristen in Tulln und KlosterneuburgIn diesem Jahr wurden in Tulln und Klosterneuburg sensationelle 50.000 Touristen verzeichnet. Die Bemühungen um Radtouristen haben sich gelohnt und Langzeitangebote sorgen für gute Auslastung. Die Herkunft der Touristen hat sich seit Corona verändert, mit Österreichern als Nummer 1 in Tulln und Deutschen in Klosterneuburg. Weiterlesen ⮕

Kritik an der Pflanzung eines Exoten in Garten TullnEin Leser kritisiert die Pflanzung eines Amberbaums in Garten Tulln, da der ökologische Wert gering sei. Experten verteidigen den Baum als zukunftsweisend für den Parkbereich. Weiterlesen ⮕

Verdächtiger nach Pfefferspray-Überfall in HaftEin Verdächtiger wurde nach mehr als acht Monaten festgenommen und in Haft genommen, nachdem er eine Supermarkt-Mitarbeiterin mit Pfefferspray besprüht und Geld aus der Kassalade genommen hatte. Weiterlesen ⮕

41-Jähriger sorgte für Polizeieinsatz in Tullner DiskothekIn einer Diskothek in Tulln ist in der Nacht auf Samstag ein 41-Jähriger festgenommen worden. Weiterlesen ⮕