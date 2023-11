Pfarrteam machte die Nacht der 1.000 Lichter möglich

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

uerst sah es so aus, als würde die Pfarre Maissau heuer nicht an der Nacht der 1.000 Lichter teilnehmen, doch dann fanden sich doch engagierte Pfarrmitarbeiter. „Zeit für mich, für Gott, für Ruhe“ war das Motto der Nacht der 1.000 Lichter am Tag vor Allerheiligen in der Stadtpfarrkirche Maissau. Pfarrgemeinderat Josef Piller las zwei Stunden lang meditative Texte zur Musik. Unterstützt wurde er von Pfarrgemeinderat Josef Schwaiger. Und erfreulicherweise viele Gläubige folgten der Einladung und nahmen Platz in der Kirche.

Doch auch die Kommunikation kam an diesem Abend nicht zu kurz. Im Pfarrheim, in den Räumen der Pfarrbücherei, hatten Pfarrmitarbeiter eine Agape bereitet. Bei Kaffee, Kuchen, Wein und alkoholfreien Getränken konnte ein reger Gedankenaustausch stattfinden. headtopics.com

Die Nacht der 1.000 Lichter in WieselburgDie Pfarre Wieselburg feierte am Abend vor Allerheiligen die Nacht der 1.000 Lichter. Weiterlesen ⮕

Verein Hospiz Melk: Wo Lichter der Hoffnung leuchtenDer Verein Hospiz veranstaltet rund um Allerheiligen den „TrauerRaum“. Weiterlesen ⮕

Polizei sieht sich für Halloween-Nacht gewappnetIn Linz kam es am 31. Oktober vergangenes Jahr zu Gewalt und Ausschreitungen. Laut dem Innenministerium gibt es derzeit keine Hinweise darauf, dass sich solche Krawalle heute Nacht wiederholen könnte. Man erwarte eine „normale Fortgeh-Nacht“. Dennoch sei die Polizei auf alle Eventualitäten vorbereitet mit verstärkter Präsenz im Einsatz. Weiterlesen ⮕

Wiener Polizei stockt Kräfte für Halloween-Nacht aufDie Wiener Polizei wird für die bevorstehende Halloween-Nacht mit zusätzlichen zivilen und uniformierten Kräften im Einsatz sein. Das erklärte die Landespolizeidirektion auf APA-Anfrage. Weiterlesen ⮕

Polizei rüstet sich für Krawall-Nacht in WienNach den Halloween-Ausschreitungen im letzten Jahr bereitet sich die Wiener Polizei nun auf eine einsatzreiche Nacht in der Bundeshauptstadt vor. Weiterlesen ⮕

Schaurige Nacht im GruselgartenZu Halloween wurde es richtig gruselig im Geisterhaus von Christa Kramer. Weiterlesen ⮕