Petition kämpft für Erhalt von Rad- und Fußgängerbrücke

Die Brücke bietet eine Übergangslösung während der Bauarbeiten an der Heiligenstädter Hangbrücke. Sobald diese fertig gestellt ist, soll die Rad- und Fußwegbrücke über den Kuchelauer Hafen ersatzlos abgebaut werden. Das sorgt aber im Bezirk für saure Stimmung. Anrainer fordern, die Brücke zu erhalten oder in einer permanenten Konstruktion neu zu errichten. Auch eine Petition soll unterstützen.

"Die Strecke soll als Naturstrecke für Fahrräder und als Naherholungsgebiet für Döbling erhalten bleiben und keinesfalls asphaliert oder irgendwie verändert werden. Sie soll kein Ersatz für die parallel laufende Fahrradstraße sein, sondern eine Ergänzung", fordert die PetitionDie Petition kritisiert außerdem, dass alle politischen Ebenen sich zwar zur Förderung des Radverkehrs äußern, praktisch aber zu wenig dafür tun.

Er bekommt auch Untertützung von Stefan Schmuckenschlager, Bürgermeister von Klosterneuburg. Der Antrag in der Bezirksvorstehung wurde außerdem einstimmig beschlossen. Jetzt gilt es, die Antwort der zuständigen Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) abzuwarten.

