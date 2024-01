Petition für bessere Arbeitsbedingungen in Kindergärten

Zu viele Kinder in der Gruppe, zu wenig Lohn und Anerkennung: Seit Jahr und Tag fordern Elementarpädagoginnen und -pädagogen mehr Geld, Zeit und bessere Rahmenbedingungen. Nun versucht ein Zusammenschluss von Initiativen den Weg über eine Petition, die am Montag in Wien vorgestellt wurde. Eine der Forderungen ist das Recht jedes Kindes auf einen Kindergartenplatz.

In Österreich wird das Kindergartenangebot seit Jahren ausgebaut, bis 2030 sollen laut Bundesregierung Investitionen über 4,5 Milliarden Euro in den Ausbau der Plätze und bessere Arbeitsbedingungen in den Kindergärten fließen. Doch der Hut brennt: Die Einrichtungen kämpfen akut mit Personalmangel – die Elementarpädagoginnen und -pädagogen laufen der Branche davon. Die Ankündigungen der Politik reichten nicht, so die Gruppe von Kindergarteninitiativen, die am Montag ihre Petition in Wien vorstellte. Sie kann noch bis März unterschrieben werden. Zu den Initiatoren gehören Einrichtungen wie das Netzwerk Elementarer Bildung Österreichs (NEBÖ) und Educare sowie Kindergartenträger wie Caritas und Kinderfreund





