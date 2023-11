Peter Kotauczek: „Heute wird jeder über 40 der Verblödung bezichtigt“

Peter Kotauczek ist Systemanalytiker, Ingenieur und Künstler. Er erzählt von skeptischen Beamten, ahnungslosen Politikern, wie er den Zugang zu 300 Bitcoin verloren hat – und rät den Jungen, mehr auf die Alten zu hören.

Die Presse: Sie sind Computerpionier, Bitcoiner, Maler, Komponist, haben eine Malmaschine erfunden, eine Software, die Mozart-Musik schreibt, ein Rennmotorrad, einen Laufrad-Rollator. Was treibt Sie an?

Peter Kotauczek: Die Neugier. Ich bin in einer Kriegszeit geboren, das Schulsystem war mehr oder weniger zusammengebrochen. Zu mir hat nie jemand gesagt: „So kann man das doch nicht sehen.“ Jetzt werden Kinder gemaßregelt, wenn sie einen Baum mit blauen Blättern malen. Mir hat niemand aberzogen, meine Fantasien zu lieben. Deswegen denke ich anders als die meisten. Wenn Manager, Geldleute und Beamte im Chor sagen: „So kann man das doch nicht machen“, dann mache ich es erst recht. headtopics.com

