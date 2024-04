Peter Gridling weist Vorwürfe im Zusammenhang mit Spionage zurück

Peter Gridling, hatte Ott bereits 2017, als sich die Vorwürfe konkretisierten, bei der Staatsanwaltschaft angezeigt und vom Dienst suspendiert. Ott wechselte daraufhin insVorwürfe im Zusammenhang mit der vermeintlichen Spionagetätigkeit seines ehemaligen Mitarbeiters weißt Gridling am Mittwochabend in der ZiB2 zurück. Man habe bereits bei den ersten Verdachtsmomenten reagiert.2017 sei das Substrat aber noch"sehr dünn" gewesen.

Immerhin habe es Belege gegeben, dass Ott klassifizierte Dokumente auf seinen privaten Account überspielt habe. Damit sei eine neuerliche Sicherheitsprüfung möglich gewesen, in deren Folge Ott nicht mehr für das BVT tätig sein habe können. Das bedeute, dass man im ersten belastbaren Moment Konsequenzen gezogen und Ott entfernt habe, so Gridling.anheuerte"wurde uns erst später bewusst", so Gridling. Da er karenziert gewesen sei, sei es Sache des Ministeriums gewesen, über die Karenzierung zu entscheiden. Dies sei nicht im BVT angesiedelt gewese

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



KURIERat / 🏆 4. in AT

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Irans Justiz weist Vorwürfe nach Tod von junger Frau zurückAktivisten zufolge soll die junge Sara Tabrisi kurz vor ihrem Tod vom Geheimdienst verhört worden sein.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Juncker kritisiert rhetorische Einlassungen im Zusammenhang mit RusslandJuncker äußert sich besorgt über die Rhetorik im Zusammenhang mit Russland und gibt an, dass das Verhalten Putins für die Spannungen verantwortlich sei. Er bedauert, den Warnungen seiner ost- und mitteleuropäischen Freunde nicht genug Beachtung geschenkt zu haben.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

Schwere Vorwürfe gegen Brucknerhaus-Chef Dietmar KerschbaumDie Bestellung von Dietmar Kerschbaum zum Intendanten des Brucknerhauses 2017 soll laut 'Falter' geschoben gewesen sein

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

Posten-Vorwürfe aus der Kurz-Zeit: Ermittlungen eingestelltDie Anschuldigungen aus einer anonymer Anzeige gegen Sebastian Kurz, Rainer Nowak und andere erhärteten sich nicht, wie ein der „Presse“ vorliegender Einstellungsantrag zeigt.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Letzte Generation erhebt schwere Vorwürfe gegen PolizeiIn Tirol kam es am Montag erneut zu einem Protest der Letzten Generation. Zwei Tage danach erhebt die Gruppierung schwere Vorwürfe gegen die Polizei.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Vorwürfe gegen Julian Pölsler: Was tut sich in der heimischen Filmbranche?In der NDR-Doku „Gegen das Schweigen“ werfen mehrere Personen dem Regisseur Julian Pölsler Machtmissbrauch vor. Was hat sich in der Filmszene in den letzten Jahren verändert?

Herkunft: falter_at - 🏆 10. / 61 Weiterlesen »