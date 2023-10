Pete Sampras offenbart schwere Krebserkrankung seiner Ehefrau

Der frühere Tennis-Star Pete Sampras (52) hat eine schwere Krebserkrankung seiner Ehefrau, Schauspielerin Bridgette Wilson-Sampras (50), öffentlich gemacht. Das zurückliegende Jahr sei für seine Familie „äußerst schwierig“ gewesen, schrieb Sampras am Sonntag (Ortszeit) in einer emotionalen Mitteilung auf der Plattform X der Herrentennis-Organisation ATP.

Bei seiner Frau sei im Dezember Eierstockkrebs diagnostiziert worden, gefolgt von einer schweren Operation, Chemotherapie und weiteren Behandlungen. Es sei schwer gewesen, einem geliebten Menschen dabei zuzusehen, eine solche Herausforderung zu meistern. Ihre beiden Söhne hätten starke Unterstützung geleistet, betonte Sampras. Er würde nun um „gute Gedanken und Gebete“ für seine Familie bitten, während seine Frau ihre „Heilungsreise“ fortsetze.

Der frühere Weltklasse-Tennisspieler und die Schauspielerin, eine einstige Miss Teen USA, hatten im Jahr 2000 in Kalifornien geheiratet. Drei Jahre später zog sich Sampras aus dem professionellen Tennis zurück. Die beiden Söhne des Paares sind 18 und 20 Jahre alt.Bridgette Wilson-Sampras drehte Filme wie „Last Action Hero“ (1993) an der Seite von Arnold Schwarzenegger, „Wedding Planner“ (2001) mit Matthew McConaughey und Jennifer Lopez oder „Shopgirl“ (2005) mit Steve Martin. headtopics.com

