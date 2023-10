Personalveränderungen in der Gemeindeverwaltung

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Personalangelegenheiten standen im Mittelpunkt der jüngsten Gemeinderatssitzung: Maria Brenn wurde ab 1. November mit der Amtsleitung beauftragt, Brigitte Köberl ist künftig für die Hauptbuchhaltung zuständig und Emina Markovic (ab 2. v. l.) assistiert den Pädagoginnen im Kindergarten, im Bild mit Bürgermeister Karl Bader und Rohrbachs Vize Anna Klinger (r.)

aria Brenn ist ab 1. November Amtsleiterin, Kassenleiterin und Hauptbuchhalterin wird Brigitte Köberl. Emina Markovic assistiert künftig im Kindergarten. Die vakante Stelle im Bauamt wird ab Jänner mit Stefan Pandalitschka besetzt.. Durch die berufliche Veränderung des derzeitigen Bauamtsleiters wurde ein Dienstposten in der Verwaltung ausgeschrieben (die NÖN berichtete). headtopics.com

Wie Bürgermeister Karl Bader berichtet, wurde „nach mehreren Bewerbungsgesprächen beschlossen, Stefan Pandalitschka in den Gemeindedienst einzustellen.“ Seinen Dienst wird der 40-jährige Rohrbacher am 2. Jänner antreten. Der pensionierte Bauamtsleiter Christian Rotteneder wird in der Zwischenzeit und auch bei der Einschulung in Form einer geringfügigen Beschäftigung zur Verfügung stehen.

Mit 1. November steht innerhalb der Rohrbacher Gemeindeverwaltung eine Rochade bevor. Da Rohrbachs langjähriger Amtsleiter und Gemeindebuchhalter Michael Linnhart seinen wohlverdienten Ruhestand antritt, wurde Maria Brenn mit der Amtsleitung beauftragt. Brigitte Köberl ist künftig Kassenleiterin und für die Hauptbuchhaltung und die Bereiche Voranschlag und Rechnungsabschluss zuständig. headtopics.com

