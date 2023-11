Perchtoldsdorfer Duo steht im Liedermacher-Finale

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

ie 13 Finalistinnen und Finalisten des zweiten Liedermacherinnen- und Liedermacher-Wettbewerbs der Kultur.Region.Niederösterreich stehen fest. Darunter auch ein Perchtoldsdorf-Duo. Rosie und Stephan Sommerbauer werden am 7. November beim Finale von „Mein Lied für … eine lebenswerte Zukunft“ vor dem ORF-Landesstudio mit dabei sein. Ihr Song „Hey, hier ruft die Zukunft an" hat die Jury unter dem Vorsitz von Andy Marek beeindruckt und konnte sich unter über 100 Einreichungen durchsetzen.

Stephan Sommerbauer ist nicht nur in der Perchtoldsdorfer Musikszene bekannt. Als Frontman von „Zug nach Wien“ brachte er es mit „Wie du“ sogar zu Ö3-Ehren. Und Schwester Rosie verfügt als Vocalcoach, Sängerin und Kabarettistin ebenfalls über viel Erfahrung. headtopics.com

Vom Finale erwartet sich das Sommerbauer-Duo „einfach eine gute Zeit. Die Veranstalter, Jurymitglieder und Mitbewerber sind extrem wertschätzend und wir hatten bereits beim Halbfinale einen tollen gemeinsamen Nachmittag“.

Kultur.Region.Niederösterreich-Geschäftsführer Martin Lammerhuber zeigte sich von den Darbietungen begeistert: „Da sind schon einige Edelsteine unter den vielen Liedermacherinnen und Liedermachern in Niederösterreich. Wir sind froh, dass wir mit unserem Wettbewerb beitragen dürfen, ihnen eine verdiente Plattform zu bieten und die große musikalische Qualität in Niederösterreichs Musikszene aufzuzeigen. headtopics.com

