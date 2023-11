Pensionist auf Bahnübergang von Zug erfasst und getötet

In Wald am Schoberpaß (Bezirk Leoben) hat sich am Mittwoch ein tragischer Unfall ereignet. Ein 82-jähriger Pensionist wurde beim Überqueren der Bahngeleise von einem Zug erfasst und tödlich verletzt.Der 82-Jährige aus dem Bezirk Leoben wollte offenbar gegen 11:30 Uhr bei Bahnkilometer 170,812 zu Fuß die dortige Bahnstrecke überqueren, berichtet die Polizei in einer Aussendung.

Wald am Schoberpaß:Mann überquerte Bahnübergang und wurde von Zug erfasst: totTragischer Unfall zu Allerheiligen in der Obersteiermark. Weiterlesen ⮕

D: Kind unter Pkw eingeklemmt & Personenzug rammt in Konstanz Pkw auf BahnübergangKONSTANZ (DEUTSCHLAND): Am Abend des 31. Oktober 2023 gegen 19:25 Uhr ereignete sich auf der Martin-Schleyer-Straße in Litzelstetten in Konstanz ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kind. Dabei wurde das Kind unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Weiterlesen ⮕

Kind verletzt: Auffahrunfall in Wiener NeustadtAm Dienstag ereignete sich in Wiener Neustadt ein Auffahrunfall, bei dem ein Kind verletzt wurde. Weiterlesen ⮕

Elfjähriger Schüler meldet Einbruch im KindergartenEin 36-jähriger Mann bricht betrunken in Schule und Kindergarten ein, nachdem ein elfjähriger Schüler den Einbruch gemeldet hat. Weiterlesen ⮕

Alkolenker droht unbefristetes RadfahrverbotEin Kärntner wurde wiederholt alkoholisiert auf dem Fahrrad erwischt. Der Verwaltungsgerichtshof hebt ein auf ein Jahr befristetes Lenkverbot auf. Weiterlesen ⮕

Halloween-Krawalle in Hamburg: Polizei setzt Wasserwerfer einIm Hamburger Stadtteil Harburg war die Polizei am Dienstagabend mit bis zu 350 randalierenden Jugendlichen beschäftigt. Es gab mehrere Festnahmen. Weiterlesen ⮕