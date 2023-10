Patrick Dempsey reagiert bestürzt auf Gewalttat in Lewiston

© imago stock&peopleDer in Lewiston im US-Bundesstaat Maine geborene Schauspieler Patrick Dempsey (57) hat mit Bestürzung auf die verheerende Gewalttat mit 18 Toten in seiner Heimatstadt reagiert. Er sei „schockiert und tieftraurig“ über die Tragödie in Lewiston, schrieb der „Grey“s Anatomy“-Star am Donnerstag auf Instagram. Er und seine Familie seien untröstlich, ihre Gedanken bei den Opfern, deren Familien und bei der Gemeinde.

Lewiston hat knapp 40.000 Einwohner und liegt in Maine, etwa 200 Kilometer nördlich von Boston an der Ostküste der USA. Die Stadt ist etwa 30 Autominuten von Bowdoin entfernt, dem Heimatort des Verdächtigen. Rund zehn Kilometer von Lewiston entfernt fand die Polizei das Auto des Gesuchten, einen kleinen weißen SUV. Die Polizei identifizierte den 40-jährigen Reservesoldaten Robert C. als mutmaßlichen Täter.

Dempsey, der in der Krankenhausserie „Grey“s Anatomy„ einen Arzt spielte, hatte 2008 in Lewiston ein Hilfszentrum für Krebspatienten und ihre Angehörigen eröffnet. Seine krebskranke Mutter war in dem angeschlossenen Hospital behandelt worden. Sie starb 2014 im Alter von 79 Jahren.Hier können Sie sich für Ihr Kleine Zeitung-Benutzerkonto anmelden oder neu registrieren.Wir verwenden für die Benutzerverwaltung Services unseres Dienstleisters Piano Software Inc. headtopics.com

Weiterlesen:

kleinezeitung »

18 Tote bei Schusswaffen-Angriff in LewistonBei einem Schusswaffen-Angriff in der Stadt Lewiston im US-Bundesstaat Maine wurden 18 Menschen getötet, sieben davon in einer Bar. Der Schütze ist flüchtig und bewaffnet. Eine Großfahndung ist im Gange. Weiterlesen ⮕

Amoklauf in Lewiston – US-Polizei jagt diesen MannIn der US-Stadt Lewiston hat ein Mann mindestens 22 Menschen getötet und 60 weitere verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde mittlerweile identifiziert. Weiterlesen ⮕

22 Tote und 60 Verletzte bei Amoklauf in USAIn Lewiston im US-Bundesstaat Maine sind bei einem Schusswaffenangriff zahlreiche Menschen getötet und verletzt worden. Weiterlesen ⮕

Gewalttat bei Neuschwanstein: US-Tourist wegen Mordes und Vergewaltigung angeklagtDer Fall sorgte Mitte des Jahres international für Schlagzeilen, schließlich ist Neuschwanstein rund um den Globus bekannt. Bei einem Aufeinandertreffen von drei Urlaubern soll ein schreckliches Verbrechen passiert sein. Die Ermittlungen sind nun abgeschlossen. Weiterlesen ⮕

Schüsse in Maine: Verdächtiger 'bewaffnet und gefährlich'Bei dem Schusswaffen-Angriff in der Stadt Lewiston im US-Bundesstaat Maine sind 18 Menschen getötet worden, sieben davon in einer Bar. Das teilte die Gouverneurin von Maine, Janet Mills, am Donnerstag in Lewiston mit. Weiterlesen ⮕

Schießerei in US-Staat Maine: Mindestens 16 ToteBei einer Schießerei in Lewiston (US-Bundesstaat Maine) sind am Mittwoch (Ortszeit) mindestens 16 Menschen getötet worden. Zudem gab es bis zu 60 Verletzte. Das meldete in der Nacht auf Donnerstag die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf den TV-Sender CNN. Weiterlesen ⮕