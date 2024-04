Patricia Arquette in Wien, um Bewusstsein für die Wasserkrise zu schaffen

Die US-amerikanische Schauspielerin Patricia Arquette ist in Wien, um Bewusstsein für die Wasserkrise zu schaffen und nachhaltige Sanitärlösungen zu bewerben. Sie gründete 2010 die Stiftung 'Give Love', die sich auf die Installation von Toiletten und Abwassersystemen spezialisiert hat und Menschen in Kenia und Uganda auf diesem Gebiet weiterbildet. Arquette wird am 3. April an einem Charityabend im Wiener Stadtpalais Szechenyi teilnehmen.

Patricia Arquette, Wien, Wasserkrise, Sanitärlösungen, Charityabend, Stiftung Give Love, Dokumentarfilm Holy Shit