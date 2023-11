Patient stirbt nach Herztransplantation mit tierischem Organ

als Ersatzorgan ist der 58-jährige Empfänger gestorben. Nach der Operation am 20. September habe, der an einer unheilbaren Herzkrankheit gelitten hatte, erhebliche Fortschritte gemacht, teilte die Universitätsklinik in Baltimore am Dienstag mit.

" Ihr Mann hätte nie gedacht, dass er so lange überleben oder dem Transplantationsprogramm so viele Daten zur Verfügung stellen würde.Einem ersten Patienten, dem 57-jährigen David Bennett, war im Jänner 2022 ebenfalls an der Uniklinik in Baltimore ein solches Organ implantiert worden. Nach der OP war der Zustand des schwerkranken Mannes zunächst relativ stabil, verschlechterte sich dann jedoch rapide.

