„Past Lives“ in der Filmbühne Waidhofen/Ybbs

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

er Verein Filmzuckerl zeigt das Kinodebüt von Celine Song am 8. und 9. November im Original mit Untertiteln im Waidhofner Kino. Mit „Past Lives“ gibt die in New York lebende Autorin Celine Song ihr Kinodebüt als Regisseurin und Drehbuchautorin. Mit großem Fingerspitzengefühl inszeniert sie die emotionale und autobiografisch gefärbte Geschichte zweier Freunde, die durch den Lauf des Lebens getrennt werden und nach zwei Jahrzehnten wieder zueinander finden.Zum Inhalt: In ihrer Kindheit in Seoul waren Nora (Greta Lee) und Hae Sung (Teo Yoo) unzertrennliche Freunde.

Der Verein Filmzuckerl zeigt „Past Lives“ am Mittwoch, 8. November, um 20.30 Uhr und am Donnerstag, 9. November, um 18.15 Uhr im Original mit Untertiteln in der Filmbühne Waidhofen.

Volksschule Waidhofen/Ybbs: Bibliotheksführerscheine übergebenZweitklässler der Volksschule Plenkersaal erlernten richtigen Umgang mit Büchern und Benutzung einer Bibliothek. Weiterlesen ⮕

Studie zeigt Defizite bei FinanzbildungIMC Krems untersuchte den Umgang mit Geld im Generationenvergleich. Der Ausbildungsschwerpunkt Finanz- und Risikomanagement (FiRi) wird immer wichtiger. Weiterlesen ⮕

In Andenken an Elmar Wepper: ORF zeigt drei Filme des SchauspielersDer deutsche Schauspieler Elmar Wepper ist im Alter von 79 Jahren verstorben. Der ORF zeigt am Wochenende drei Filme des Schauspielers als Hommage. Weiterlesen ⮕

Lohnlücke in Österreich: Equal Pay Day zeigt bestehende HerausforderungDer Equal Pay Day in Österreich markiert dieses Jahr den 31. Oktober, ein Zeichen für die langsame Schließung der Lohnlücke zwischen Männern und Frauen. Weiterlesen ⮕

„Lass uns zu unseren Familien zurückkehren“: Hamas zeigt weiteres Video mit angeblichen GeiselnEine Frau im Video kritisiert die Reaktion Israels auf die Geiselnahme und wirft Netanjahu vor, die Geiselnahme nicht verhindert zu haben. Wieviel davon wurde diktiert? Weiterlesen ⮕

Neun Festnahmen nach Marseille-Skandal, verletzter Grosso zeigt seine NarbenDie Bilder des blutüberströmten Gesichts des Lyon-Trainers Fabio Grosso sorgen für Entsetzen in Frankreich. Nach dem Skandalabend von Marseille gibt es Festnahmen. Die Politik schaltet sich ein. Weiterlesen ⮕