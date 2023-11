Party-Gast ist übel, geht aufs Klo – dann passiert das

Es geschah auf einer Halloween-Party in Sankt Lorenz bei Mondsee (Bez. Vöcklabruck): Gegen 2.45 Uhr sagte eine 25-Jährige einem Polizisten der Stelle Mondsee, dass sie ihren gleichaltrigen Freund nicht mehr findet.

Er habe die Veranstaltungshalle am Abend zuvor gegen 22.45 Uhr verlassen. Grund: Ihm war übel geworden und er war aufs Klo gegangen. Von dort sei er aber nicht mehr zurückgekommen.Die Freundin machte sich mit Bekannten am Areal auf die Suche nach dem Vermissten, jedoch ohne Erfolg. Auch telefonisch war er nicht erreichbar, es lief nur die Mailbox. Eine weitere Suche, dieses Mal mit Polizisten, verlief ebenso im Sand.Gegen 2.

Schließlich wurde eine groß angelegte Suchaktion gestartet und die Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck und die Feuerwehr eingeschaltet. In verschiedenen Abschnitten fahndeten mehrere Feuerwehren – mit jeweils einer Drohne ausgestattet – nach dem Abgängigen. Weitere Feuerwehren unterstützt sie am Boden dabei.Dann endlich: Gegen 5.20 Uhr konnte die 25-Jährige ihren Freund wieder telefonisch erreichen. headtopics.com

