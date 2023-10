Parkplatz für Lehrer: In Gänserndorf-Süd rollten die Bagger an

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

eges Treiben herrschte in den vergangenen Tagen auf der freien Fläche hinter der Volksschule in Gänserndorf-Süd. Grund: Dort wird gerade ein Parkplatz für die Lehrer und anderen Bediensteten der Schule aus dem Boden gestampft.

Zur Erklärung: Derzeit parken alle - Lehrer und Eltern - vor dem Eingang der Bildungseinrichtung, was vor allem in der Früh immer wieder zu einem Verkehrsstau und verärgerte Gesichter führt. Mit dem neuen Parkplatz hinter dem Schulgebäude soll die Situation entschärft werden. headtopics.com

Im Übrigen will die Gemeinde den Verkehr in der Schulgasse einschränken. Warum? Auf der Liegenschaft zwischen dieser und der Neusiedler Straße ist bekanntlich die Errichtung eines größeren Gebäudes geplant. Wie die NÖN berichtete, soll dort im Zuge der Zentrumsbelebung eine Wohnhausanlage mit Geschäften, einer Gastronomie sowie einer Arztpraxis entstehen.

