Paris Saint-Germain zieht ins Achtelfinale der Champions League ein

Paris Saint-Germain ist in der „Hammergruppe“ der Fußball-Champions-League ins Achtelfinale eingezogen. Den Franzosen reichte am Mittwoch in Dortmund ein 1:1 bei der bereits für die K.o.-Runde qualifizierten Borussia. Milan gewann bei Newcastle United zwar mit 2:1, das direkte Duell sprach aber für PSG. Die Engländer wurden für eine engagierte Vorstellung nicht belohnt. Der FC Porto komplettierte mit einem 5:3 gegen Schachtar Donezk das Feld der besten 16 Königsklassen-Teams.

Der bereits im Achtelfinale stehende FC Barcelona ging bei Royal Antwerpen zum Abschluss als 2:3-Verlierer vom Rasen. Die in ihrer Gruppe schon aufgestiegenen RB Leipzig und Manchester City siegten. Die „Citizens“ holten mit einem 3:2 bei Roter Stern Belgrad mit Kapitän Aleksandar Dragovic den sechsten Sieg im sechsten Spiel. Der hinter Englands Meister zweitplatzierte deutsche Bundesligist gewann mit Nicolas Seiwald und dem im Finish eingewechselten Xaver Schlager gegen die Young Boys Bern mit 2:





