Parade des Monats: Rabenstein-Tormann Traby holt September-Trophäe

Gewonnen hat Marc Traby vom SC Rabenstein. Mit 45,5 Prozent setzte sich der 30-Jährige am Ende klar durch.

Traby erhält einen personalisierten Pokal.Welche ist eure Parade des Monats September 2023?Parade 3: Sebastian Schaufler (SC Melk)

Einsatz in Rabenstein: Schwelbrand in InfrarotheizungRauchbildung im Schlafzimmer rasch entdeckt. FF Rabenstein rückte aus. Weiterlesen ⮕

AfD-Politiker (22) verhaftet – das wird ihm vorgeworfenErst Anfang des Monats wurde Daniel Halemba in den bayrischen Landtag gewählt. Nun wurde der AfD Politiker festgenommen. Weiterlesen ⮕

Zwei Rekordmonate in Folge: Auch der Oktober war der wärmste der MessgeschichteZahlreiche 'Sommertage' und einmal mehr als 30 Grad: Auf den wärmsten September folgt der wärmste Oktober der Messgeschichte. Weiterlesen ⮕

Wien: 17.000 Strafen für falsch abgestellte Leih-E-ScooterVon Mitte Mai bis Ende September wurden 17.000 Strafen ausgestellt. 90 Prozent wurden bereits von den Betreibern beglichen. Weiterlesen ⮕

50 Räder in Wien und Niederösterreich gestohlenEin bereits im September in der Donaustadt festgenommener Ungar soll seit Jänner 2021 in Wien sowie Niederösterreich mehr als 50 Räder gestohlen haben. Weiterlesen ⮕

Schnellschätzung: Inflation im Oktober auf 5,4 Prozent gesunkenDie Inflation ist laut Schnellschätzung der Statistik Austria im Oktober auf 5,4 Prozent gesunken, nach 6 Prozent im September. Weiterlesen ⮕