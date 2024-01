Papst Franziskus tritt in Talkshow auf und schließt Rücktritt aus

Papst Franziskus ist am Sonntagabend als Gast des Privatsenders"Nove" aufgetreten. Im Rahmen der Talkshow"Che Tempo Che Fa" (etwa:"Wie die Zeiten so sind") antwortete Franziskus auf die Fragen des Starmoderators Fabio Fazio, darunter auch auf eine bezüglich seines möglichen Rücktritts aus Gesundheitsgründen. Einen solchen schloss er aus.

Was einen möglichen Rücktritt angeht,"so ist das weder ein Gedanke noch eine Sorge noch ein Wunsch, sondern eine Möglichkeit, die allen Päpsten offen steht", erklärte Franziskus."Solange ich das Gefühl habe, dass ich der Kirche diene, werde ich weitermachen, aber wenn sich der Zustand ändert, wird man darüber nachdenken müssen", erklärte der Papst. Auf die Frage, wie es ihm gesundheitlich gehe, antwortete der 87-Jährige lächelnd:"Ich lebe noch". Der Papst hatte zuletzt über eine"leichte Bronchitis" geklagt, wegen der er am Freitag die Rede bei einer Audienz nicht verlesen konnte. Der Papst verurteilte den Krieg und den Waffenhandel. Er erklärte, dass er täglich mit Gaza in Kontakt se





Vorarlberg » / 🏆 13. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Wieso der Papst einen Kommunisten bittet, für ihn zu betenWieso hat Papst Franziskus ausgerechnet einen Kommunisten aus Österreich zur Audienz in den Vatikan eingeladen?

Herkunft: falter_at - 🏆 10. / 61 Weiterlesen »

Harley-Papst sammelt Spenden für muskelkranke MenschenFerdinand O. Fischer, bekannt als „Harley-Papst“, hat seit 27 Jahren seine jährliche Harley-Davidson Charity-Tour ins Leben gerufen und mehr als fünf Millionen Euro für muskelkranke Menschen gesammelt.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

„Es war an der Zeit“: Raasdorfs Bürgermeister über seinen RücktrittWalter Krutis blickt auf 24 aufregende Jahre als Ortschef von Raasdorf zurück und spricht über Meilensteine seiner Amtszeit.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Künstliche Intelligenz und Proteste: Aktuelle Themen im JännerIm Jänner erreicht ChatGPT 100 Millionen monatliche aktive Nutzer:innen. Proteste und künstliche Intelligenz sind ebenfalls wichtige Themen. Ein Song von ChatGPT im Stil von Nick Cave sorgt für Kontroversen. Ein TikTok-Video macht eine Aktivistin zur 'Klima-Shakira'. Ein mit künstlicher Intelligenz erstelltes Bild zeigt Papst Franziskus in einem ungewöhnlichen Outfit.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Frankreich: Gabriel Attal wird neuer PremierministerEinen Tag nach dem Rücktritt von Elisabeth Borne als Frankreichs Premierministerin hat Präsident Emmanuel Macron am Dienstag einen Nachfolger ernannt, wie der Elysee-Palast mitteilte: Neuer Premierminister wird Gabriel Attal, der erst 34-Jährige war zuletzt Bildungsminister. Zugleich wurde er mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt. Der personelle Umbau Macrons gilt als Versuch eines Befreiungsschlags – er hofft auf frischen Wind.

Herkunft: ORF - 🏆 8. / 63 Weiterlesen »

Von Premier abwärts: Macron baut französische Regierung umDie französische Ministerpräsidentin Elisabeth Borne ist zurückgetreten. Präsident Emmanuel Macron akzeptierte Montagabend ihre Rücktrittserklärung. Wie das Präsidialamt aber weiter mitteilte, wird sie geschäftsführend im Amt bleiben, bis die Nachfolge geklärt ist. Bornes Rücktritt dürfte gleich ein größerer Regierungsumbau folgen.

Herkunft: ORF - 🏆 8. / 63 Weiterlesen »