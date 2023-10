Palfinger hob Gewinn kräftig nach oben - Aktien stiegen um 6,5 Prozent

Vorjahresperiode von 53,2 auf 90,9 Millionen Euro. Der Umsatz erhöhte sich von 1,6sind heuer in den ersten neun Monaten deutlich angestiegen. Das operative Ergebnis (EBIT) verbesserte sich gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres von 112,5 auf 165 Millionen Euro, der Konzerngewinn legte von 53,2 auf 90,9 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Montag bekanntgab. Der Umsatz erhöhte sich von rund 1,6 auf 1,8 Milliarden Euro.

Auch die Aktie hat am Montag im Frühhandel mit deutlichen Gewinnen auf die Veröffentlichung von den Quartalszahlen des Konzerns reagiert. Bis knapp nach 9.30 Uhr stiegen Palfinger-Aktien um 6,5 Prozent auf 22,25 Euro.

„Wir haben einen guten Output gehabt und die Preiserhöhungen waren alle voll implementiert“, sagte Konzernsprecher Hannes Roither zur APA. „Die Lieferketten haben sich relativ entspannt, bis auf die Lkw, - Chips und so weiter hat sich alles normalisiert.“ Die Reduktion der Kosten für Frachten und Materialien habe im dritten Quartal begonnen zu wirken, teilte der Konzern mit. headtopics.com

Allerdings ging der Auftragseingang in Europa laut Roither teils zurück - und zwar in Nordeuropa, nicht in Südeuropa. „Normal haben wir das umgekehrt“, so der Konzernsprecher. Deutschland, Frankreich, Skandinavien seien „eher zurückhaltend“; Italien, Spanien, Portugal und Griechenland „funktionieren noch sehr gut“. Der Grund: Spanien etwa habe, was die Inflation angehe, deutlich weniger Probleme.

„Unser größter Markt ist Deutschland“, ergänzte Roither. Die hohen Zinsen und die Inflation führen dazu, dass dort die Bauwirtschaft schwächelt. Und 40 Prozent des Geschäfts macht Palfinger den Angaben zufolge mit der Bauwirtschaft. headtopics.com

Im abgelaufenen Jahr waren die Verkaufserlöse - ebenfalls hauptsächlich dank Preiserhöhungen und Wechselkurseffekten - um ein Fünftel auf 2,23 Milliarden Euro gestiegen. Das operative Ergebnis hatte sich allerdings aufgrund massiver Kostensteigerungen infolge des Ukraine-Kriegs sowie der verzögerten Wirksamkeit eigener Preiserhöhungen von 155 auf 150,4 Millionen Euro verringert.

