Palästinenser suchen nach israelischem Luftangriff in Chan Yunis nach Überlebenden

Palästinenser suchen unter den Trümmern nach Überlebenden eines israelischen Luftangriffs in Chan Yunis im südlichen Gazastreifen am 26. Oktober 2023.Wie die ägyptische Nachrichtenseite"Al-Qahera News" in der Nacht zum Freitag unter Berufung auf informierte Quellen berichtete, sollen bei dem Vorfall in der Stadt Taba nahe der südlichsten Grenze zu Israel sechs Menschen verletzt worden sein.

Nähere Einzelheiten wurden nicht genannt. Unklar war, ob es sich um eine Rakete des israelischen Militärs handelte, das derzeit in Reaktion auf den Terrorangriff der islamistischen Hamas vom 7. Oktober massenweise Ziele im Gazastreifen bombardiert.

Die Razzia in der Nähe des Viertels Shuja'iyya im Osten von Gaza-Stadt wurde von Infanterie, Kampftechnik und gepanzerten Kräften durchgeführt, wobei Drohnen und Kampfhubschrauber der israelischen Luftwaffe für Luftunterstützung sorgten, wie die"Times of Israel" unter Berufung auf die Streitkräfte der IDF berichtet.

