Palästinenser nehmen Verfahren zur Erlangung der Vollmitgliedschaft bei den Vereinten Nationen wieder auf

Die Palästinenser haben das Verfahren zur Erlangung einer Vollmitgliedschaft bei den Vereinten Nationen wieder aufgenommen. In einem Schreiben an UNO-Generalsekretär António Guterres vom Dienstag bat der palästinensische UNO-Gesandte Riyad Mansour"auf Anweisung der palästinensischen Führung" darum, dass ein entsprechender Antrag aus dem Jahr 2011 in diesem Monat vom Weltsicherheitsrat geprüft wird. Die Palästinenser fordern seit Jahren eine Vollmitgliedschaft.

Seit 2012 haben sie einen Beobachterstatus bei den Vereinten Nationen. Im September 2011 hatte Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas ein Verfahren eingeleitet, in dem der"Beitritt des Staates Palästina zu den Vereinten Nationen" beantragt wurde. Es wurde nie abgeschlossen; den Beobachterstatus erhielten die Palästinenser durch die Verabschiedung einer Resolution im November 201

