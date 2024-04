ÖVP-Umfrage: Mehrheit der Österreicher für Integration als Voraussetzung für Staatsbürgerschaft

Die ÖVP hat abfragen lassen, ob die Bürger für Erleichterungen bei der Einbürgerung sind. Das Ergebnis ist mehr als eindeutig. ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker präsentierte eine neue Umfrage (1.000 Befragte) zum Thema 'Staatsbürgerschaft'. Konkret wurde gefragt, ob, und wenn ja, welche Änderungen die Österreicher bei der Verleihung der Staatsbürgerschaft haben wollen.

Die Umfrage zeigt klar, dass die überwältigende Mehrheit der Österreicher eine gelungene Integration als Voraussetzung für die Staatsbürgerschaft sieht: 73 Prozent ist das 'sehr wichtig', weiteren 18 Prozent 'wichtig'. Nur 5 Prozent der Befragten sehen das anders und sehen es als ganz unwichtig (1 Prozent) oder nicht so wichtig (4 Prozent). Die Einbürgerungsbedingungen sollten nicht gelockert werden. Diese Meinung vertreten 78 Prozent der befragten Personen. Nur 13 Prozent geben hingegen an, dass es leichter werden soll, Österreicher zu werden. ' auf die österreichische Staatsbürgerschaft nicht zu reduziere

