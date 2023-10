ÖVP provoziert Wien mit 'Glaubt an Österreich'-Sujet

26.10.2023 14:02:00 / Herkunft: Heute_at

Wien, Flachau oder Neusiedl am See glauben laut der ÖVP an Österreich. Die Sujets der Kanzler-Partei haben eine pikante Polit-Spitze in sich.