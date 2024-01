ÖVP präsentiert Grundsatzrede in Wels

Heute am Nachmittag in Wels in einer Grundsatzrede präsentiert. Jetzt liegt der gesamte Plan vor. Für Leistung, für Familien und für Sicherheit ist der Unteritel für 27 Kapitel, die etwa auch die Errichtung eines neuen Fußballstadions bzw."Nationalstadions" enthält.An die 1.500 Zuhörer erwartet die ÖVP in der Messehalle in Wels. Als eine Art Wahlkampfauftakt will man die Rede des Kanzlers nicht bezeichnen, eher als eine Art Regierungsprogramm in Richtung 2030.

Das ist wohl eine Frage der Interpretation, denn der Plan enthält auch sehr viele Punkte, die sehr gut unter den Begriff Wahlzuckerln fallen könnten.Die Einleitung zu dem"Österreichplan" ist sehr pathetisch verfasst. Der Parteinamen ÖVP oder Volkspartei kommt nur ganz selten vor, dennoch ist darin deren Wertekatalog verpackt. Und der Anspruch, weiter in der führenden Position im Land tätig zu sei





