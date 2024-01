ÖVP präsentiert den „Österreichplan“ mit Eigentumsoffensive und Null-Toleranz-Prinzip

Der „Österreichplan“ der ÖVP sieht unter anderem eine „Eigentumsoffensive“ und ein „Null-Toleranz-Prinzip bei Kriminellen“ vor. Sozialleistungen soll es erst nach fünf Jahren legalem Aufenthalt geben, der Steuersatz von 48 Prozent gestrichen werden.- und Nationalratswahl einläuten wird. Häppchenweise wurden einige seiner Vorschläge in den vergangenen Tagen bereits veröffentlicht - nun liegt der gesamte Plan vor..

Der Kanzler propagiert ein „Programm für die fünf Millionen“, also für jene Menschen, die „unser gesamtes System mit ihrer Steuerleistung finanzieren“.Der Steuersatz von 48 Prozent, der bei einem Jahreseinkommen zwischen rund 67.000 und 99.000 Euro fällig wird, soll gestrichen werden, „um jene, die den größten Anteil zum Steueraufkommen leisten, zu entlasten“.in Höhe von 1.000 Euro einführen. Erleichterungen soll es auch für Menschen geben, die wegen Pflege- oder Kinderbetreuungsaufgaben Teilzeit arbeiten.-Senkungspfad um 0,5 Prozentpunkte jährlic





DiePressecom » / 🏆 5. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Erste Informationen zum „Österreichplan“ der ÖVPErste Informationen zum „Österreichplan“ der ÖVP, den der Parteichef am Freitag in Wels präsentieren will.

Herkunft: kleinezeitung - 🏆 6. / 63 Weiterlesen »

Operation Thujen-Tod: Verpönte Hecken, teure Umfragen und ganz viel ÖVPMit der Aktion „Natur im Garten“ des Landes Niederösterreich beackert die ÖVP alle Zielgruppen – vom Kind bis zum Bürgermeister. Das pompöse Prestigeprojekt ist teuer: Millionen gingen für ORF-Gartenshows drauf, über 100.000 Euro flossen in Karmasin-Umfragen, deren Sinnhaftigkeit bezweifelt werden darf.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Lopatka geht als ÖVP-Spitzenkandidat in die EU-WahlReinhold Lopatka geht als ÖVP-Spitzenkandidat in die EU-Wahl. Das hat der Bundesparteivorstand der Volkspartei am Montag einstimmig beschlossen. Dass der 63-jährige frühere Staatssekretär und derzeitige außenpolitische Sprecher die ÖVP im Juni in die Wahl führen soll, galt bereits seit einigen Tagen als gesetzt.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Reinhold Lopatka ist ÖVP-Spitzenkandidat für EU-WahlNach zahlreichen Absagen präsentiert die ÖVP ihren Spitzenkandidaten für die EU-Wahl. Ex-Staatssekretär Reinhold Lopatka wurde einstimmig nominiert.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Protest in Wien:Bauerndemo lässt Wogen zwischen ÖVP und FPÖ hochgehenDass die FPÖ eine Bauerndemonstration nach deutschem Vorbild angemeldet hat, sorgt bei der ÖVP für Ärger. Der Bauernbund distanziert sich.

Herkunft: kleinezeitung - 🏆 6. / 63 Weiterlesen »

Hitzige Rede vor Gericht: Kurz, Blümel und die ÖVP-„Schwarmintelligenz“Tag neun im Prozess gegen Sebastian Kurz wegen des Vorwurfs der Falschaussage: Wie sich der frühere Finanzminister Gernot Blümel seinen eigenen Chats interpretativ annäherte – und der angeklagte Ex-Kanzler dann zum verbalen Schlag ansetzte.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »