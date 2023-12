ÖVP-Integrationslandesrat will Asylwerbende zu gemeinnützigen Hilfstätigkeiten verpflichten

Der oberösterreichische ÖVP-Integrationslandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer will Asylwerbende zu gemeinnützigen Hilfstätigkeiten verpflichten. Ob dafür ein konkretes Modell des Innenministeriums vorliegt, blieb bis jetzt unklar. Ein Faktencheck.Weder wurde den Bundesländern eine Diskussionsunterlage übergeben, noch war dies Tagesordnungspunkt der Konferenz. Vergangene Woche tagte im Innenministerium die Landesflüchtlingsreferent:innenkonferenz.

Danach war man sich aber offenbar uneins, was in der Konferenz tatsächlich besprochen wurde. Der oberösterreichische ÖVP-Integrationslandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer, der schon im September seinen Vorschlag, Asylwerbende zu gemeinnützigen Hilfstätigkeiten zu verpflichten, präsentierte, sah danach grünes Licht für seine Idee; Medien berichteten über ein entsprechendes Modell des Innenministeriums. In manchen roten Bundesländern wollte man indes gar keinen Vorschlag in der Sitzung gehört habe





