Ottenschlager Sportlehrer holten EM-Medaillen in Kroatien

Das Herrenteam mit Sebastian Grill (vorne, 3. v. r.) ist Vizeeuropameister.onika Grill von der MS Ottenschlag wurde bei der Dodgeball-EM in Kroatien Europameisterin mit dem Mixed-Team.

An der Mittelschule Ottenschlag unterrichtet jetzt eine Europameisterin und ein Vize-Europameister. Monika und Sebastian Grill, seit September Sportlehrer in Ottenschlag, vertraten Österreich bei der Dodgeball-Europameisterschaft im kroatischen Osijek - und kamen hochdekoriert wieder nach Hause. Monika Grill wurde Europameisterin mit der Mixed-Mannschaft, holte mit dem Damen-Team Silber. Ebenfalls Silber holte Sebastian Grill mit dem Herren-Team.

54 Teams (Mixed, Women, Men) aus 19 Ländern kämpften bei der EM in Kroatien um Gold, Silber und Bronze. Die Gruppenphase überstanden die österreichischen Damen und Herren und das Mixed Team in allen Bewerben ungeschlagen. Auch in der K.o.-Phase gingen die Österreicher jeweils als Sieger vom Platz. Im ersten Finalspiel fixierte das Mixed Team Austria mit Monika Grill gleich den Europameistertitel. headtopics.com

Wurde ein Spieler getroffen oder sein Ball gefangen, muss dieser in die Out-Box. Jene Mannschaft, die nach den drei Minuten noch mehr Spieler am Feld hat oder die Gegner komplett abgeschossen hat, erhält zwei Punkte. Bei einem Unentschieden (gleich viele Spieler am Feld) gibt es eine Punkteteilung. Ein Spiel dauert zweimal 20 Minuten. Sieger ist schließlich das Team mit den meisten Punkten.Sebastian und Monika Grill sind durch einen Freund zu diesem Sport gekommen.

Seither nahmen sie an vielen internationalen Turnieren teil, wie auch 2018 an der Weltmeisterschaft in New York mit Österreichs Herrenteam als Weltmeister und dem Damenteam als Vizeweltmeister. Bei der WM in Kanada 2022 wurde Österreichs Damenteam und das Mixed Team Weltmeister, das Herrenteam Vizeweltmeister. Monika und Sebastian Grill können nun ihr Know-how seit September auch im Sportunterricht an der MS Ottenschlag einbringen.Vom 11. bis 17. headtopics.com

