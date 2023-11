ÖSV-Slalom-Star greift heuer in der Abfahrt an

Johannes Strolz ist einer der schnellsten Skifahrer auf den Slalom-Pisten dieser Welt. Sieg in Adelboden, Vierter in Flachau, Rang fünf am Ganslernhang in Kitzbühel, Olympia-Silber in Peking – der 31-jährige Vorarlberger hat sein Können im"Stangenwald" bereits mehrfach unter Beweis gestellt.Nun wagt Strolz ein neues Abenteuer – und zwar die Abfahrt. Dass Talent für Speed-Bewerbe vorhanden ist, zeigte sich bereits 2022 beim sensationellen Kombi-Olympiasieg.

Nun versucht Strolz, im ÖSV-Team einen Platz für die erste Saison-Abfahrt in Zermatt (11. November) zu ergattern."Ich habe viel über das Speed-Thema nachgedacht. Weil es immer wieder im Raum gestanden ist und man bei mir ein gewisses Potenzial gesehen hat", sagt das 1,86 Meter große Kraftpaket.Nachsatz:"Meine Hauptdisziplin bleibt der Slalom. Bei den schnellen Disziplinen möchte ich vorerst noch den Ball verbal flach halten.