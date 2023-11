Österreichs U19-Fußballerinnen gewinnen EM-Qualifikationsgruppe

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Freuen durften sich unsere U19-Fußballerinnen (links: Nicole Ojukwu von der Vienna) auch im letzten Gruppenspielalentina Mädl (SKN St. Pölten) netzt beim 2:1 gegen Dänemark zweimal ein. Die Österreicherinnen entscheiden ihre EM-Quali-Gruppe mit dem Punktemaximum von neun Zählern für sich.

Der Einzug in die Eliterunde stand ja schon fest. Aber auch ihre weiße Weste behielten die rot-weiß-roten Kickerinnen - sie gewannen im letzten Duell der Vierergruppe gegen Dänemark mit 2:1. „Stolz und überglücklich“ zeigt sich der Teamchef nach dem Coup am Dienstag. „Wir haben auch das Spiel gegen Dänemark über weite Strecken dominiert. Vor allem in der zweiten Halbzeit, da haben wir kaum etwas zugelassen“, lobt Hannes Spilka. headtopics.com

Das U19 Frauen-Nationalteam kommt gut in die Partie und durch einen Kopfball von Bundesliga-Schützenkönigin Linda Natter (12.) und einen Abschluss der aufgerückten Hannah Fankhauser (13.) zu ersten nennenswerten Abschlüssen in der Anfangsviertelstunde.Einem Versuch von Alemedina Sisic von der Strafraumkante sowie einem gut angetragenen Rechtsschuss von Linda Natter (26.) aus zentraler Position fehlt jeweils ein guter Meter.

Am dritten Erfolg im dritten Gruppenspiel ändert der Anschlusstreffer der Däninnen nichts mehr. Das neuformierte U19 Frauen-Nationalteam beendet die 1. Qualifikationsrunde im heimischen Wiener Neustadt ohne Punktverlust und sichert sich den Gruppensieg in der Gruppe A3. Die zweite Quali-Runde steigt übrigens im kommenden Frühjahr. headtopics.com

