Österreichs Nationalteam kämpft im EM-Finale gegen Finnland

AFBÖ-Präsident Michael Eschlböck ist aufgeregt, denn „diesem Titel laufen wir seit 40 Jahren nach“. Defense-Koloss Thomas Schaffer fliegt dafür auch direkt aus Kanada zum Nationalteam: am Samstag wartet im EM-Finale Finnland.

Österreichs Nationalteam im American Football will am Samstag (15 Uhr) das letzte Puzzlestück anbringen. Auf heimischem Boden in St. Pölten kämpft die AFBÖ-Auswahl gegen Finnland um den ersten EM-Erfolg. „Diesem Titel laufen wir seit 40 Jahren nach“, sagte Verbandspräsident Michael Eschlböck im Vorfeld. „Das wäre natürlich die Krönung all unserer Bemühungen.

Österreich steht nach 2014 und 2018 zum dritten Mal im Finale einer Europameisterschaft. Die 27:30-Niederlage 2014 vor 27.000 Fans im Wiener Happel-Stadion gegen Deutschland erfolgte erst in der zweiten Overtime und nagt wegen einer umstrittenen Schiedsrichter-Entscheidung gegen Österreich noch immer an so manchen Beteiligten von damals. 2018 war Frankreich der letztlich erfolgreiche Gegner. headtopics.com

Das rot-weiß-rote Team ist dank klarer Siege gegen Frankreich und Ungarn ins Halbfinale eingezogen. Dort eliminierte man Italien, Finnland setzte sich gegen Schweden durch. Die Chancenverteilung im Finale wollte Nationalteam-Chefcoach Max Sommer nicht einordnen. „Dafür ist das Spiel zu einzigartig. Da sind so viele Dinge, die im Football passieren können, die unvorhersehbar und überraschend sind“, sagte der Steirer.

Sommer hat im Prinzip seinen besten Kader beisammen. Stanford-Absolvent Schaffer bot sich dem Trainer etwas unerwartet selbst an und stieß in dieser Woche in Wien zur Mannschaft, nachdem er von seinem kanadischen Club Ottawa Redblacks die Freigabe erhalten hatte. Der 26-Jährige, der bereits in Trainingscamps von-Teams war, soll die Verteidigungslinie stabilisieren. „Er ist richtig heiß auf das Spiel“, sagte Sommer. headtopics.com

