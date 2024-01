Österreichs Klima-Aktivistin Lena Schilling kandidiert für die Grünen bei den EU-Wahlen

Österreichs bekannteste Klima-Aktivistin Lena Schilling soll bei den kommenden EU-Wahlen für die Grünen ins Rennen gehen, die sie vor kurzem noch als „Altpartei“ bezeichnete.„Die Leute, die bei Fridays for Future aktiv sind, würden im Jahr 2023 niemals zu den Grünen gehen. Der Grund ist einfach: Wir trauen ihnen nicht mehr zu, dass sie das, was sie versprochen haben, auch halten“, sagte die designierte EU-Spitzenkandidatin der Grünen, Lena Schilling, noch im September 2023.

Das Interview mit Schilling ist nicht einmal vier Monate her, es war Teil des Buchs „Was wurde aus den Grünen?“ von Grünen-Mitbegründer Andreas Wabl. Nun ist plötzlich alles anders: Schilling und die Grünen marschieren gemeinsam – zumindest in Bezug auf die Europawahl.bereits im Oktober über Spekulationen rund um eine eventuelle Kandidatur der Wiener Klimaaktivistin. Nun ist diese so gut wie fix, ihr erster Listenplatz muss nur noch beim grünen Bundeskongress Ende Februar in Graz beschlossen werde





