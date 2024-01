Österreichs Handballer spielen unentschieden gegen Deutschland

Die österreichische Handballmannschaft sorgt bei der EM für eine Sensation und spielt gegen Gastgeber Deutschland unentschieden. Torhüter Consti Möstl wird als herausragender Spieler ausgezeichnet. Das nächste Spiel gegen Frankreich steht bevor.





noen_online » / 🏆 15. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Österreich gewinnt gegen Ungarn bei Handball-EMÖsterreichs Handball-Nationalmannschaft gewinnt gegen Ungarn bei der Handball-Europameisterschaft in Deutschland

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Dornbirn: Die Vorbereitungen für Österreichs größten Flohmarkt laufen wiederDornbirn bereitet sich auf den größten Flohmarkt Österreichs vor. Das Organisationsteam ist bereits mitten in den Vorbereitungen, um den Besuchern am 3. und 4. Februar eine große Auswahl an Schnäppchen zu bieten.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »

Österreichs Handballmänner starten als Favorit in die EMÖsterreichs Nationalteam geht als klarer Favorit ins Duell mit Rumänien. Niederösterreichs Asse um Lukas Hutecek und Sebastian Frimmel spielen Schlüsselrollen im ÖHB-Aufgebot.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Die EU und die Auflösung der NationalstaatenDer Autor und Essayist Robert Menasse hält die Auflösung der Nationalstaaten für unausweichlich und die EU für ein avantgardistisches Projekt, dem leider nur eine Katastrophe weiterhelfen kann.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

ÖVP-Mediensprecher Kurt Egger über die ORF-Gebühr und die Zukunft des QualitätsjournalismusIm NÖN-Gespräch erklärt ÖVP-Mediensprecher Kurt Egger, warum die Einführung der ORF-Gebühr notwendig war und wie die Regierung ihren Beitrag zur Medienvielfalt leisten will. Außerdem spricht er über die erfolgreiche Zukunft des Qualitätsjournalismus.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Gletscherforscherin Andrea Fischer ist Österreichs Wissenschaftlerin des JahresIm Interview spricht die Glaziologin Andrea Fischer über die Auswirkungen der Gletscherschmelze in den Alpen und ihre Meinung zum Klimaaktivismus.

Herkunft: WienerZeitung - 🏆 19. / 51 Weiterlesen »